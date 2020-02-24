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ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:33 ص
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ايتو وميسي
ايتو وميسي
الفجر الرياضي
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تجاهل صامويل إيتو أسطورة الكاميرون ولاعب برشلونة السابق ليونيل ميسي بعد تصريحه بأن نجم ​يوفنتوس​ الحالي ​كريستيانو رونالدو​ هو الأفضل على مر التاريخ.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" قال ايتو : "يوفنتوس لديه كريستيانو رونالدو، الأفضل في التاريخ، وديبالا ظاهرة أخرى".

وعن مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي، اختتم: "لديه أفكاره الخاصة في كرة القدم، وبعد فترات طيبة وأخرى سيئة، يمكنه الآن الفوز بالدوري مع إنتر ميلان".

يذكر ان يوفنتوس يتصدر حالياً ترتيب ​الدوري الايطالي​ بفارق نقطة واحدة عن الوصيف لاتسيو.
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ميسي رونالدو ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو ايتو

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