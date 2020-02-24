ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو

تجاهل صامويل إيتو أسطورة الكاميرون ولاعب برشلونة السابق ليونيل ميسي بعد تصريحه بأن نجم ​يوفنتوس​ الحالي ​كريستيانو رونالدو​ هو الأفضل على مر التاريخ.





ووفقًا للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" قال ايتو : "يوفنتوس لديه كريستيانو رونالدو، الأفضل في التاريخ، وديبالا ظاهرة أخرى".





وعن مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي، اختتم: "لديه أفكاره الخاصة في كرة القدم، وبعد فترات طيبة وأخرى سيئة، يمكنه الآن الفوز بالدوري مع إنتر ميلان".





يذكر ان يوفنتوس يتصدر حالياً ترتيب ​الدوري الايطالي​ بفارق نقطة واحدة عن الوصيف لاتسيو.