وزيرة الثقافة: افتتحنا 17 قصر ثقافي في عامين و"الباقي في الطريق"

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنه لأول مرة سيتم إقامة مهرجان فني في دندرة بقنا، موضحة أنه إحياء عدد كبير من الفنانين.





وأشارت "إيناس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم تقديم حفلات في جامعة جنوب الوادي، وقصر الثقافة في قنا، حتى يتم الوصول لأكبر عدد من المواطنين، لافتة إلى أن قصر الثقافة بتوشكى يعمل أيضا على تقديم عروض فنية للجمهور.



