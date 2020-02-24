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وزيرة الثقافة: افتتحنا 17 قصر ثقافي في عامين و"الباقي في الطريق"
الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:30 ص
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هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنه لأول مرة سيتم إقامة مهرجان فني في دندرة بقنا، موضحة أنه إحياء عدد كبير من الفنانين.
وأشارت "إيناس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم تقديم حفلات في جامعة جنوب الوادي، وقصر الثقافة في قنا، حتى يتم الوصول لأكبر عدد من المواطنين، لافتة إلى أن قصر الثقافة بتوشكى يعمل أيضا على تقديم عروض فنية للجمهور.
وأضافت وزيرة الثقافة، أن هناك اهتمام كبير بقصور الثقافة في مختلف المحافظات، منوهة بأنه تم افتتاح 17 قصر ثقافي سواء جديد أو بعد التطوير خلال عامين، منوهة بأنه مازال هناك قصور ثقافية مغلقة، وجاري العمل على إعادة افتتاحها.
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