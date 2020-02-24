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رئيس الوزراء يوجه بدعم الشركات والمصانع المتعثرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:27 ص
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بوابة الفجر
الفجر
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عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة عددا من الملفات.

في بداية الاجتماع استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، تقريرًا حول نتائج زيارته التي يقوم بها إلى المحافظات، التي بدأت بكلًا من محافظتي: المنيا والقليوبية، بهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظتين، والإجراءات المتخذة لتذليلها.

وخلال الاجتماع، عرض عبد الوهاب، تقريرا حول نتائج زياراته التي يقوم بها إلى المحافظات، كما عرض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أهم نتائج اللقاءات التي تمت مع ممثلي الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة، واستعراض دور الهيئة في معاودة نشاط تلك الشركات لأعمالها بالسوق المصري.

كما تم استعراض تقارير إنجازات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأهم الموضوعات التي تم تسويتها مؤخرًا.

من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية مواصلة متابعة أعمال الشركات القائمة بعد إتمام إجراءات التأسيس الخاصة بها، وتقديم الدعم لها في كل مراحل ممارسة النشاط.

على صعيد آخر تم استعراض أهم الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري الكوري على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر.
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