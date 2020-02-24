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تعرف على تفاصيل شخصية يسرا في مسلسل "دهب عيرة"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:39 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تقوم الفنانة يسرا حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد"دهب عيرة"،المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتجسد يسرا خلال الأحداث شخصية "عهد" حيث تمتلك مصنعًا للملابس، وتعمل دائمًا على حل مشاكل أخواتها فى العمل، وتهمل نجلها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان خالد أنور، وهو طالب جامعي فيلجأ إلى تعاطي المخدرات حتى يصبح مُدمنًا، وتتوالى الأحداث بين يسرا وعائلتها في إطار اجتماعي شيق.

مسلسل "دهب عيرة" يشهد عودة يسرا إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن السباق الرمضاني الماضي والمسلسل من تأليف أمين جمال، أحمد عادل،إخراج سامح عبد العزيز، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،بطولة حلا شيحة،عبير صبري،جومانا مراد، بيومى فؤاد،خالد أنور،هنادي مهنى، خالد سرحان،تيام مصطفى قمر، ومجموعة مميزة من النجوم .
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