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أفغانستان تؤكد إصابة أول حالة بفيروس كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:20 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح وزير الصحة العامة في أفغانستان، اليوم الاثنين، أن البلاد حددت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف فيروز الدين فيروز، وزير الصحة العامة، في مؤتمر صحفي في كابول أن إحدى الحالات الثلاث المشتبه فيها قد تأكدت في مقاطعة هيرات الغربية.

وأعلن حالة الطوارئ في المقاطعة، المتاخمة لإيران حيث تم تأكيد عشرات حالات المرض وتوفي ثمانية أشخاص.

كما أعلن مسؤول عراقي، إغلاق معبر صفوان الحدودي مع الكويت أمام المسافرين، دون أن يقدم سببًا وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الكويت، اليوم أيضًا، إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، عادوا من إيران، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومدد العراق، يوم السبت، حظرًا على دخول أي أحد غير عراقي قادم من إيران، والذي قال حتى الآن إنه أكد 43 حالة وثمانية وفيات.

وأغلقت إيطاليا البلدات الأكثر تضررًا وحظرت التجمعات العامة في معظم الشمال، بما في ذلك إيقاف الكرنفال في البندقية، حيث كانت هناك حالتان، لمحاولة احتواء أكبر انتشار في أوروبا.

وأصاب فيروس كورونا حوالي 77000 شخص وقتل أكثر من 2500 شخص في الصين، ومعظمهم في ووهان. خارج البر الرئيسي للصين، وانتشر الوباء إلى حوالي 28 دولة ومنطقة أخرى، وبلغ عدد القتلى نحو 24.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا افغانستان أول إصابة

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