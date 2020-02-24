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لضبط المخالفين.. انتشار الخدمات المرورية على الطرق والمحاور

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:19 ص
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بوابة الفجر
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شهدت الطرق السريعة ومحاور القاهرة، صباح اليوم الاثنين، حملات مرورية مكثفة من قبل الإدارة العامة للمرور، لإزالة أي أعطال أو حوادث تعوق حركة السيارات، بالإضافة إلى سحب الكثافات المروية التي تشهدها المحاور والطرق المشار إليها لضمان وصول المواطنين لأماكن عملهم بسهولة.

كما شهدت الطرق والمحاور انتشارًا مكثفًا لسيارات الإغاثة، وكذلك سيارات الدفع الرباعي، والدرجات البخارية، فضلًا عن أجهزة الرادار التي تم زرعها في أماكن غير مرئية للسائقين، للحد من وقوع الحوادث المرورية، ومنع ظهور الكثافات التي تشهدها تلك الطرق.

من جانبها أكدت الإدارة العامة للمرور عدم التهاون مع مخالفي قواعد وأداب المرور، لافته إلى أنه تم رفع عددًا من السيارات المتروكه التي تم رصدها بمختلف الشوارع والميادين.
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بوابة الفجر المرور الفجر الطرق الصحراوية الخدمات المرورية

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