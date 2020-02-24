Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24-2-2020.. "المفروم" يسجل 130 جنيها

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:10 ص
Advertisements
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
Advertisements
واصلت أسعار اللحوم استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الاثنين 24-2 -2020 ، ويأتي ذلك الاستقرار نتيجة لثبات حالات العرض والطلب من اللحوم، وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم:

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 

 سجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو.
 سجل  سعر اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
 سجل سعر السجق 100-125 جنيها.
سجلت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.
 سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها.
 تراوح سعر كيلو لحم الضأن من 120 و حتى 150 جنيها.
 تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
 
 تراجعات أسعار اللحوم 
ووجه على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط اسعار السلع  لضمان حصول المواطنين على اللسه بأسعار تناسبهم.

بيشار إلى أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا عقب عيد الأضحى المبارك وذلك بعد انخفاض أسعار العجول خلال موسم عيد الأضحي بنسبة تقترب من الـ10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق .
 


 
 
Advertisements

أخبار تهمك

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ 18 دقيقة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 13 ساعة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ يوم

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 17 ساعة

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

10:37 م

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

07:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status