أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24-2-2020.. "المفروم" يسجل 130 جنيها

واصلت أسعار اللحوم استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الاثنين 24-2 -2020 ، ويأتي ذلك الاستقرار نتيجة لثبات حالات العرض والطلب من اللحوم، وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم:





أسعار اللحوم اليوم الاثنين





سجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو.

سجل سعر اللحم المفروم من 100-130 جنيها.

سجل سعر السجق 100-125 جنيها.

سجلت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.

سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها.

تراوح سعر كيلو لحم الضأن من 120 و حتى 150 جنيها.

تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.

تراجعات أسعار اللحوم

ووجه على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط اسعار السلع لضمان حصول المواطنين على اللسه بأسعار تناسبهم.





بيشار إلى أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا عقب عيد الأضحى المبارك وذلك بعد انخفاض أسعار العجول خلال موسم عيد الأضحي بنسبة تقترب من الـ10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق .







