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كثافات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.. والمرور: الموظفون والطلاب السبب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:14 ص
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كثافات مرورية
كثافات مرورية
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زحام شديد وتكدس مروري شهدته الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

المرور أعلنت في بيان اليوم، أن سبب الزحام يعود إلى ذهاب الطلاب إلى مدارسهم، والموظفين إلى أعمالهم، ما تسبب في حالة من التكدس، وسط تواجد الوحدات المرورية لتنظيم وسحب الكثافات.

وأصاب الزحام الشديد، شارع قصر النيل بوسط البلد وكوبري جامعة القاهرة، ودائري المرج من مسطرد حتى موقف العاشر، ونفق السلام، شارع السودان عند مترو جامعة الدول، وشارع فيصل وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود.

بينما شهد كوبري أكتوبر من التحرير وغمرة والقادم من صلاح سالم لرمسيس، زحاما، والأمر نفسه بالطريق الدائري في الاتجاهين كارفور المعادي، والتجمع عند سعد الشاذلي.
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الكلمات المفتاحية

خدمات مرورية المرور الإدارة العامة للمرور إدارة المرور

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