باسم سمرة يشن هجوما حادا على محمد رمضان: "مش هو نمبر وان.. أنا هوريه"

دعا الفنان باسم سمرة، الفنان محمد رمضان لمواجهته في فيلم روائي قصير مدته 10 دقائق قائلا "مش انت بتقول انا نمبر وان، انا هوريك".





وتصدر باسم سمرة تريند جوجل اليوم، حيث قال خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية إم بى سى مصر "أنا محدش يشتمني على التليفزيون، ويقلل مني، وخصوصا لما يكون عيل صغير".





وعلق باسم سمرة على كلام محمد رمضان قائلا "أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس، لإن الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك".





وأعرب باسم سمرة، عن استيائه الشديد من الإعلاميين والصحفيين لاهتمامهم بالحديث عما بدر بينه وبين الفنان محمد رمضان مؤخرًا في إحدى المناسبات.

