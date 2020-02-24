Advertisements
Advertisements
Advertisements

باسم سمرة يشن هجوما حادا على محمد رمضان: "مش هو نمبر وان.. أنا هوريه"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:30 ص
Advertisements
باسمر سمرة - محمد رمضان
باسمر سمرة - محمد رمضان
Advertisements
دعا الفنان باسم سمرة، الفنان محمد رمضان لمواجهته في فيلم روائي قصير مدته 10 دقائق قائلا  "مش انت بتقول انا نمبر وان، انا هوريك".

وتصدر باسم سمرة تريند جوجل اليوم، حيث قال خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية إم بى سى مصر "أنا محدش يشتمني على التليفزيون، ويقلل مني، وخصوصا لما يكون عيل صغير".

وعلق باسم سمرة على كلام محمد رمضان قائلا "أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس، لإن الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك".

وأعرب باسم سمرة، عن استيائه الشديد من الإعلاميين والصحفيين لاهتمامهم بالحديث عما بدر بينه وبين الفنان محمد رمضان مؤخرًا في إحدى المناسبات.

وكان محمد رمضان قد صرح مع الإعلامي وائل الابراشي ببرنامج التاسعة، معلقا على فيديو دفع "سمرة" له أثناء أحد الأفراح "باسم مكنش في وعيه.. ولو كان واعي كنت اديتله بالشمال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نمبر وان محمد رمضان فيلم روائي قصير باسم سمره ومحمد رمضان باسم سمرة التاسعة

أخبار تهمك

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ حوالي 3 ساعات

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ يوم

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد سعد: "محمد رمضان مش أسطورة لكن نمبر ون"

لليوم الثاني.. محمد رمضان يتصدر تريند "يوتيوب" بكليب "السلطان"

شاهد.. ضرب باسم سمرة لـ محمد رمضان في أحد الأفراح الشعبية.. والأول يكشف الحقيقة كاملة (فيديو)

حقيقة فيديو اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان

بعد الفيديو المتداول مع محمد رمضان.. باسم سمرة يتصدر ترند جوجل

"مكنش في وعيه".. محمد رمضان يعلق لأول مرة على فيديو دفع باسم سمرة له في "فرح شعبي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

10:37 م

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

07:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status