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"حتى لا يطير الدخان" لمصطفى شعبان خارج السباق الرمضاني

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:20 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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خرج الفنان مصطفى شعبان، من السباق الرمضاني هذا العام، وذلك بعد تأجيل مسلسله الجديد "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رواية الكبير إحسان عبدالقدوس، وعلى الرغم من بدء التعاقدات مع الفنانين المشاركين، وانضمام كلاً من ريهام عبدالغفور، سمر مرسي، حسين فهمي، والمسلسل يكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل، ويتولى إخرجه ماندو العدل.

وهذه المرة الأولى التي يغيب فيها مصطفى شعبان عن الدراما رمضان المقبل للمرة الأولى، بعد تواجده بشكل دائم لمدة 8 سنوات، حيث يعد مصطفى شعبان من أبرز الفنانين المتواجدين في الدراما الرمضانية بشكل سنوى، وقدم في السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل"، "أيوب"، "اللهم إنى صائم"، "مولانا العاشق"، "دكتور أمراض نسا"، مزاج الخير "،" أبو البنات "،" الزوجة الرابعة ".

يُشار أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان الدرامية مشاركته في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو جبل"، والمسلسل بطولة مصطفى شعبان،محمد على رزق، نجلاء بدر، محمود البزاوي،عائشة بن أحمد ، أحمد خالد صالح، حسن حسني، عايدة رياض، أحلام الجريتلي، أحمد حبشي،مصطفى درويش، حسنب شتا، سناء شافع،تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجي.
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