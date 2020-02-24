"الأرصاد" تحذر من شدة الأمطار على القاهرة الساعات المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الهيئة حذرت من وجود حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد خلال بيان أصدرته، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتتساقط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق.





وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 10 درجات، ومتوقع أن تزيد كميات السحب خلال الساعات المقبلة، وتشتد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري.



