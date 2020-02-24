Advertisements
"الأرصاد" تحذر من شدة الأمطار على القاهرة الساعات المقبلة
الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:03 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الهيئة حذرت من وجود حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد خلال بيان أصدرته، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتتساقط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق.
وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 10 درجات، ومتوقع أن تزيد كميات السحب خلال الساعات المقبلة، وتشتد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري.
وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من زيادة غزارة الأمطار على القاهرة الساعات المقبلة، ومناطق عديدة من سيناء، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية.
Advertisements