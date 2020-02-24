Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الإسكان يضع خطة لإدارة منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements


التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحالفا من كبرى الشركات العالمية فى مجال الاستشارات العقارية والتسويق، لوضع خطة لتسويق وإدارة مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وقيادات الوزارة.

وأكد وزير الإسكان، أنه يجب تسويق مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل مختلف، ليس على المستوى المحلى فقط، بل يتم تسويقه على المستوى العالمي، لأن هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مصر، ويعد علامة بارزة فى النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

واستمع الوزير إلى العروض المقدمة من تحالف الشركات العالمية، الذين قدموا عرضا متكاملا لكيفية تسويق وإدارة المشروع، وعرضوا خبراتهم وتجاربهم فى تسويق وإدارة المشروعات المختلفة على مستوى العالم.

وأشار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.



Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 13 ساعة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ يوم

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 17 ساعة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ حوالي 3 ساعات

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

10:37 م

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

07:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status