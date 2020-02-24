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الخشت: لا توجد حالات مصابة بالكورونا في مستشفيات جامعة القاهرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:59 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، إن الجامعة أجرت حملة صحية ومسحًا طبيًا على طلاب وطالبات المدن الجامعية المصريين والوافدين في الفترة من 16 - 19 فبراير، بالتعاون بين كلية طب القصر العيني وكلية التمريض ومستشفى الطلبة والإدارة العامة للشؤون الوقائية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن عدد الطلاب الذين خضعوا للمسح الطبي: 2003 طالب بمدينة البنين و1600 طالبة بمدينة طالبات الجيزة، و1400 طالبة بمدينة طالبات الرعاية، بإجمالي 5003 طالب وطالبة.

وأشار إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية اللازمة لضمان قواعد مكافحة العدوى مثل الترمومتر الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء لمنع انتشار العدوى؛ كما تم تسجيل نتيجة الكشف في استبيان مفصل خاص بكل طالب.

وأكد أنه سيتم استكمال المسح الطبي الأسبوع القادم لضمان مناظرة جميع طلاب المدن الجامعية، لافتًا إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على حصر الطلبة والطالبات الذين تخلفوا عن المسح الطبي خلال الفترة المحددة نظرًا لعدم رجوعهم من إجازة نصف العام أو تواجدهم خارج المدينة خلال فترة المسح.

كما أكد على عدم رصد أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات جامعة القاهرة، قائلًا: إن الجامعة حريصة على تطبيق أعلى معايير المتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشكل دائم من الأطباء وفرق العمل بجميع المستشفيات الجامعية.

وتابع أن كليات الجامعة تنظم ندوات للتوعية بطرق الحفاظ على الصحة العامة والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتجاوز هذه المرحلة الطارئة.
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فيروس كورونا رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الفجر الخشت

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