العراق يغلق المعبر الحدودي مع الكويت وسط انتشار فيروس كورونا

أعلن مسؤول عراقي، إغلاق معبر صفوان الحدودي مع الكويت أمام المسافرين، دون أن يقدم سببًا وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.



وأعلنت الكويت، اليوم، إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، عادوا من إيران، حسبما ذكرت وكالة رويترز.



ومدد العراق، يوم السبت، حظرًا على دخول أي أحد غير عراقي قادم من إيران، والذي قال حتى الآن إنه أكد 43 حالة وثمانية وفيات.



والعراق وإيران المجاورتان، كلاهما موطن للأغلبية الشيعية، وتربطهما علاقات دينية وسياسية وتجارية وثيقة.



وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان، أن قطر ستطلب من المسافرين القادمين من ايران وكوريا الجنوبية البقاء في عزلة المنزل، أو منشأة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.



وأصاب فيروس كورونا حوالي 77000 شخص وقتل أكثر من 2500 شخص في الصين، ومعظمهم في ووهان. خارج البر الرئيسي للصين، وانتشر الوباء إلى حوالي 28 دولة ومنطقة أخرى، وبلغ عدد القتلى نحو 24.



وأغلقت إيطاليا البلدات الأكثر تضررًا وحظرت التجمعات العامة في معظم الشمال، بما في ذلك إيقاف الكرنفال في البندقية، حيث كانت هناك حالتان، لمحاولة احتواء أكبر انتشار في أوروبا.



