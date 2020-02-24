أسعار العملات اليوم الاثنين 24-2-2020 في البنوك المصرية

أسعار العملات اليوم





استقرت اسعار العملات اليوم الاثنين 24-2-2020 في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وتشهد أسعار العملات حالة من التذبذب مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية ووننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار العملات اليوم في البنوك مقابل الجنيه وجاءت على النحو التالي:





أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 16.81 جنيه للشراء، 16.94 جنيه للبيع، و سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 20.23 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.









وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبي، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم 50.79 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.











