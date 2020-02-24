Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:47 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 12 شخصًا، وفقًا لقناة العربية.

                                         

وسجلت الصحة الإيرانية، أمس الأحد، سابع حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وأدى إلى وفاة أكثر من 2300 شخص في العالم.

 

وقالت الصحة الإيرانية، في بيان لها، إنها أجرت الفحوص على المريض الذي توفي في مدينة آراك وسط البلاد، أكدت إصابته بالفيروس، لافتًا إلى أن الشخص الذي توفي كان مصابا بمرض في القلب أيضا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فى ايران فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا حالة جديدة ايران

أخبار تهمك

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ حوالي 4 ساعات

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ 17 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ يوم

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل

وفاة عجوز صيني أمام المارة في استراليا.. وكلمة السر "فيروس كورونا" (فيديو)

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الصين إلى 259 حالة وفاة

الهند تعلن ثاني إصابة بفيروس كورونا الصيني

فيروس كورونا الجديد يصل بلجيكا

"شفاء 8 آلاف مصاب صيني وإصابة 337 في اليابان".. مستجدات فيروس كورونا حول العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

10:37 م

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

07:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status