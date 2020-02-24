"المرور" تعلن إرشادات مهمة للسائقين بشأن الطقس





وجاءت الإرشادات كالتالي:



_ الحذر في أثناء القيادة وتقليل الاحتكاك على الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه الأمطار.



- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.



- تفادي استخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق في أي اتجاه.



- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.



- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.





- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة.





ويشهد الوجه البحري أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا باردا نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.





وأضافوا أنه بالنسبة لشمال الصعيد، فيشهد طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح تنشط أحيانا، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.



أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، مجموعة من الإرشادات للسائقين، في أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، تحسبًا لسقوط الأمطار تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.