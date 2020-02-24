ممثل "الصحة العالمية" يشيد بتعامل مصر مع العائدين من بؤرة كورونا

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا، فيروس جديد، ودراسته بشكل كامل والتعرف على خصائصه يستغرق وقتا، موضحا أن عائلة فيروسات كورونا موجودة منذ مئات السنوات، ولكن السلالة التي ظهرت الآن جديدة.



وأشار "جبور"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، إلى أن مصر عبر وزارة الصحة، كانت تعمل يدا بيد مع منظمة الصحة العالمية في تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة وعودة المصريين من ووهان الصينية.



وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر كانت من أوائل الدول التي وفرت آلية لعودة المصرين الراغبين من ووهان الصينية، مضيفا أن مصر اهتمت بأبنائها من العائدين من ووهان الصينية بطريقة آمنة وعلمية وإنسانية.

