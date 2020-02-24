Advertisements
Advertisements
Advertisements

ممثل "الصحة العالمية" يشيد بتعامل مصر مع العائدين من بؤرة كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:37 ص
Advertisements
الدكتور جون جبور
الدكتور جون جبور
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا، فيروس جديد، ودراسته بشكل كامل والتعرف على خصائصه يستغرق وقتا، موضحا أن عائلة فيروسات كورونا موجودة منذ مئات السنوات، ولكن السلالة التي ظهرت الآن جديدة.

وأشار "جبور"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، إلى أن مصر عبر وزارة الصحة، كانت تعمل يدا بيد مع منظمة الصحة العالمية في تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة وعودة المصريين من ووهان الصينية.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر كانت من أوائل الدول التي وفرت آلية لعودة المصرين الراغبين من ووهان الصينية، مضيفا أن مصر اهتمت بأبنائها من العائدين من ووهان الصينية بطريقة آمنة وعلمية وإنسانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا ووهان كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية الصحة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ حوالي 3 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 17 ساعة

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

10:37 م

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

07:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status