5 مارس.. الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

تعقد النقابة العامة لمهندسي مصر برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، يوم الخميس الموافق 5 مارس المقبل، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

يأتي ذلك لمناقشة السياسة العامة للنقابة، ولعرض إنجازات النقابة للسنة الماضية، وكذلك إعتماد ميزانية النقابة لعام 2019، وإعتماد الموازنة التقديرية لعام 2019، النظر في تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية والمعتمدة من مجلس النقابة.



