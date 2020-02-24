رانيا فريد شوقي توجه رسالة لزوجها.. فماذا قالت؟

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة لزوجها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت رانيا صورة جمعتها بزوجها، وعلقت على الصورة قائلة :"الراجل الحنين رزق ربنا يخليك ليا، زوجي تامر الصراف".



وفي سياق آخر تنتظر رانيا حاليًا عرض مسلسل"قوت القلوب"، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو من تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، نورهان شعيب، سهر الصايغ،ومجموعة كبيرة من النجوم.