كوينتن ترانتينو يستقبل مولوده الأول من زوجته الأسترالية



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن زوجة المخرج الشهير وضعت مولودها بعاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب أول أمس السبت وفقا لتقرير صادر عن مجلة TMZ.



وكان عام 2020 منذ بدايته حافلا بالنجاحات المميزة لترانتينو، بعد حصد فيلمه الجديد "ونس أبون تايم إن هوليوود" لعدد من الجوائز المميزة.



كان أبرزها جائزة أفضل سيناريو أصلي من جوائز جولدن جلوب، وجائزة أفضل ممثل بدور مساعد من جوائز الأوسكار وجوائز جولدن جلوب.



استقبل المخرج الأمريكي الشهير كوينتن ترانتينو، مولوده الأول من زوجته الإسرائيلية Daniella Pick، وهو في عمر الـ 56.