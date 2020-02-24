Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة الكويتية: 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص سافروا لإيران

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:56 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الاثنين، عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا من العائدين من مشهد الإيرانية.

 

وبحسب وكالة الأنباء "كونا"، أوقفت الإدارة العامة للطيران المدني، قبل يومين وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية.

 

وقالت السلطات الكويتية، إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في إيران خلال الأسبوعين الماضيين.

الصحة الكويتية: 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص سافروا لإيران
الصحة الكويتية: 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص سافروا لإيران
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايران الكويت الصحة الكويتية اشخاص سافروا لإيران

أخبار تهمك

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 11 ساعة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ نصف ساعة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 22 ساعة

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ ساعتين

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 12 ساعة

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الصين إلى 259 حالة وفاة

بسبب فيروس كورونا.. إيران تلقي القبض على شخص

"الصحة" السعودية: المملكة خالية من "كورونا" حتى الآن

بسبب "كورونا".. الكويت تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى إيران

بسبب فيرس كورونا.. الموانىء الكويتية: وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا

الصحة الكويتية تطلق دعوة مهمة بشأن فيروس "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

08:48 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

07:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status