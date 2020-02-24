رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

كشف رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عادل الشوربجي عن حقيقة تقدم الأهلي والزمالك بتظلم على العقوبة التي وقعت على الفريقين بعد أحداث كأس السوبر المصري، والذي فاز به الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية.





وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد" قال الشوربجي: "نحن ستقبل التظلمات من قرارات اللجان المختلفة في اتحاد لكرة، ومن ضمنها قرارات لجنة الانضباط فيما لا يعد نهائي ، ندرس التظلم وأسبابه والبحث بصفة قانونية".





وتابع رئيس لجنة التظلمات: "اللجنة قضائية لم يقدم الأهلي أو الزمالك تظلمًا بعد عقوبات أحداث السوبر حتى الأن".





وأوضح: "لجنة التظلمات قضائية تشكل من 5 أشخاص منها 3 نواب نقض و2 روؤساء استئناف، ولها الحق في إلغاء أي عقوبة والمدة القانونية للسماح بتقديم تظلم عشرة أيام".





وانهى حديثه: "نبحث أي تظلمات تقدمها الأندية وأي عقوبة يمكن تخفيفها أو تغييرها أو إلغائها".