Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:48 ص
Advertisements
أحداث الشوبر المصري
أحداث الشوبر المصري
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عادل الشوربجي عن حقيقة تقدم الأهلي والزمالك بتظلم على العقوبة التي وقعت على الفريقين بعد أحداث كأس السوبر المصري، والذي فاز به الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد" قال الشوربجي: "نحن ستقبل التظلمات من قرارات اللجان المختلفة في اتحاد لكرة، ومن ضمنها قرارات لجنة الانضباط فيما لا يعد نهائي ، ندرس التظلم وأسبابه والبحث بصفة قانونية".

وتابع رئيس لجنة التظلمات: "اللجنة قضائية لم يقدم الأهلي أو الزمالك تظلمًا بعد عقوبات أحداث السوبر حتى الأن".

وأوضح: "لجنة التظلمات قضائية تشكل من 5 أشخاص منها  3 نواب نقض و2 روؤساء استئناف، ولها الحق في إلغاء أي عقوبة والمدة القانونية للسماح بتقديم تظلم عشرة أيام".

وانهى حديثه: "نبحث أي تظلمات تقدمها الأندية وأي عقوبة يمكن تخفيفها أو تغييرها أو إلغائها".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يعبر عن غضبه بعد إصابة هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ أقل من ساعتين

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

07:25 ص

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status