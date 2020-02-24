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عاجل.. "الأرصاد" تحذر من ذروة الطقس السيء

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:43 ص
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طقس سيء
طقس سيء
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد: إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بدأت منذ أمس، ومستمرة حتى يوم الثلاثاء، واليوم هو ذروة موجة الطقس السيء.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري شهدت أمطارا غزيرة أمس، وامتدت الأمطار إلى عدد من المحافظات، ووصلت إلى بعض المناطق في القاهرة، ولكنها كانت أمطار خفيفة.

ونوهت بأن سقوط الأمطار مستمر اليوم، ومتوقع أن تتشكل السيول على المناطق الجبلية وفي سيناء ومنطقة خليج السويس، مناشدة المسئولين باتخاذ اللازم لمواجهة السيول.
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