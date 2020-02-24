Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يقدم استقالته

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:34 ص
Advertisements
مهاتير محمد
مهاتير محمد
وكالات
Advertisements

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، قدم استقالته للملك.

 

ويذكر أن مهاتير محمد (94 عاما)، تولى منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة. وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلا إن بيانا سيصدر قريبا.

 

وأشارت مصادر، إلى أن حزب مهاتير وجناحا داخل حزب أنور التقيا مع مسؤولين من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والحزب الاسلامى الماليزى في محاولة لتشكيل ائتلاف جديد.

 

Advertisements

أخبار تهمك

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 22 ساعة

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 15 ساعة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يعبر عن غضبه بعد إصابة هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 10 ساعة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

07:25 ص

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status