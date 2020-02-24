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الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في البحرين

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:21 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات البحرينية، صباح اليوم الاثنين، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 تصاعد القلق العالمي من انتشار فيروس كورونا خارج الصين بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

 

وكانت دول إقليمية، قد فرضت دولا إقليمية عدة قيودا على السفر إلى إيران بينما حثت أخرى مواطنيها على الابتعاد عن البلدان التي تسجل مستويات إصابة مرتفعة وقالت إنها ستفرض حجرا صحيا على الوافدين من تلك الدول.

 

وقد أعلنت الصين، أن الفيروس أودى الفيروس بحياة 2442 شخصا، وتسجيل 76936 حالة إصابة مما أثر على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

 

وانتقل الفيروس إلى نحو 28 دولة ومنطقة وأودى بحياة زهاء 24 شخصا وفقا لإحصاء رويترز.

 

 

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