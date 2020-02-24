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رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يقدم استقالته

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:34 ص
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مهاتير محمد
مهاتير محمد
وكالات
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أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، قدم استقالته للملك.

 

ويذكر أن مهاتير محمد (94 عاما)، تولى منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة. وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلا إن بيانا سيصدر قريبا.

 

وأشارت مصادر، إلى أن حزب مهاتير وجناحا داخل حزب أنور التقيا مع مسؤولين من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والحزب الاسلامى الماليزى في محاولة لتشكيل ائتلاف جديد.

 

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مهاتير محمد ماليزيا رئيس الوزراء الماليزي استقالة مهاتير محمد

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