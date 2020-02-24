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عرض "صندوق الدنيا" في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
رويترز
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اختار منظمو مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في مصر فيلم (صندوق الدنيا) للمخرج عماد البهات للعرض في افتتاح الدورة التاسعة التي تقام في شهر مارس آذار.

الفيلم بطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف وباسم سمرة وأحمد كمال وصلاح عبد الله وعمرو القاضي وعلاء مرسي ورابي سعد.

وينطلق المهرجان الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ونقابة المهن السينمائية في السادس من مارس آذار ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر ذاته.

يرفع المهرجان هذا العام شعار (سينما أفريقية من كل الدنيا) وتحمل الدورة اسم الممثل الراحل فريد شوقي بمناسبة مئوية ميلاده.

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن الدورة الجديدة ستعرض 90 فيلما ضمن المسابقات الرسمية والأقسام المختلفة.

ويكرم المهرجان مجموعة من الفنانين وصناع السينما في مقدمتهم الممثل وعارض الأزياء جيمي جان-لوي والممثلة الفرنسية من أصول أفريقية ميمونة ندياي والممثل المصري عمرو عبد الجليل والممثلة المصرية زينة.

ويصدر المهرجان كتابين أحدهما بعنوان (السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات) من تأليف أنجالي برابهو والآخر بعنوان (سينما التحريك في أفريقيا) من تأليف محمد غزالة.

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الكلمات المفتاحية

منوعات سينما بوابة الفجر التاسعة الاقصر

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