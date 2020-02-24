الصين تخصص 14.16 مليار دولار للحد من تفشي فيروس كورونا

قال مساعد وزير المالية أو وينهان، اليوم الاثنين، إن الصين خصصت 99.5 مليار يوان (14.16 مليار دولار) من الأموال للحد من تفشي فيروس كورونا الذي انتشر في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



جاءت تصريحات أوو خلال مؤتمر صحفي في بكين. حيث تصاعدت المخاوف من أن تفشي فيروس كورونا في الصين سوف يتحول إلى وباء له عواقب وخيمة ومميتة على البلدان في جميع أنحاء العالم، بعد الزيادات الحادة في العدوى في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.



تسببت موجة من الإصابات خارج البر الرئيسي للصين في انخفاض حاد في أسواق الأسهم الآسيوية وعقود وول ستريت الآجلة حيث هرب المستثمرون إلى ملاذات آمنة مثل الذهب. وانخفضت أسعار النفط وانخفض الوون الكوري إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس.



وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة "بيبيرستون": "إن الأخبار المتدفقة من عطلة نهاية الأسبوع قد غيرت اللعبة إلى حد ما، حيث ينصب التركيز بشكل أكبر على خطر تفشي المرض خارج الصين".



في أوروبا، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إنه سيتحدث مع نظرائه الأوروبيين قريبًا لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع وباء محتمل في أوروبا، بعد أن أبلغت إيطاليا عن وفاة ثالثة بسبب فيروس شبيه بالإنفلونزا و150 إصابة، من ثلاث حالات فقط قبل ذلك.



كما أوقفت النمسا خدمات القطارات عبر جبال الألب من إيطاليا لمدة أربع ساعات تقريبًا بعد أن أظهر اثنان من المسافرين أعراض الحمى. سُمح للقطار الذي يحمل حوالي 300 مسافر من البندقية بإيطاليا إلى ميونيخ في ألمانيا بمواصلة رحلته بعد سلبية اختبار الفيروس التاجي الجديد.



وقد أبلغت سلطات كوريا الجنوبية عن وفاة سابعة و161 حالة جديدة يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 763. ومن بين الحالات الجديدة، هناك 115 حالة مرتبطة بكنيسة في دايجو.



وفي غضون ذلك، رفعت سيول حالة التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياتها يوم الأحد بعد أن تم تصنيف المدينة الجنوبية الشرقية ومقاطعة تشونغدو القريبة - حيث ارتفعت الإصابات الأسبوع الماضي - "مناطق رعاية خاصة".



يسمح التصعيد في مستوى التأهب للحكومة بإرسال موارد إضافية إلى دايجو وتشيونغدو، ويمنع الأنشطة العامة بالقوة ويأمر بالإغلاق المؤقت للمدارس.



وقالت ايران التي أعلنت أول حالتين يوم الاربعاء انها أكدت 43 حالة وثمانية وفيات. معظم الإصابات كانت في مدينة قم الشيعية المقدسة.



كما فرضت المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا وأفغانستان قيودًا على السفر والهجرة على الجمهورية الإسلامية.



خارج البر الرئيسي للصين، حيث نشأ الفيروس في أواخر العام الماضي، انتشر المرض في حوالي 28 دولة ومنطقة أخرى، وبلغ عدد القتلى نحو 24، حسب حصيلة رويترز.



