Advertisements
Advertisements
Advertisements

مخاوف عالمية من تفشي فيروس كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
تصاعدت المخاوف، اليوم الاثنين، من أن تفشي فيروس كورونا في الصين سوف يتحول إلى وباء له عواقب وخيمة ومميتة على البلدان في جميع أنحاء العالم، بعد الزيادات الحادة في العدوى في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

تسببت موجة من الإصابات خارج البر الرئيسي للصين في انخفاض حاد في أسواق الأسهم الآسيوية وعقود وول ستريت الآجلة حيث هرب المستثمرون إلى ملاذات آمنة مثل الذهب. وانخفضت أسعار النفط وانخفض الوون الكوري إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة "بيبيرستون": "إن الأخبار المتدفقة من عطلة نهاية الأسبوع قد غيرت اللعبة إلى حد ما، حيث ينصب التركيز بشكل أكبر على خطر تفشي المرض خارج الصين".

زادت عزلة دايجو، رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، على نحو متزايد بسبب زيادة عدد الإصابات هناك بسرعة، حيث أوقفت الخطوط الجوية الآسيوية وشركة الخطوط الجوية الكورية رحلاتها إلى المدينة حتى 9 مارس و28 مارس على التوالي.

في أوروبا، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إنه سيتحدث مع نظرائه الأوروبيين قريبًا لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع وباء محتمل في أوروبا، بعد أن أبلغت إيطاليا عن وفاة ثالثة بسبب فيروس شبيه بالإنفلونزا و150 إصابة، من ثلاث حالات فقط قبل ذلك.

أغلقت إيطاليا البلدات الأكثر تضررًا وحظرت التجمعات العامة في معظم الشمال، بما في ذلك إيقاف الكرنفال في البندقية، حيث كانت هناك حالتان، لمحاولة احتواء أكبر انتشار في أوروبا.

كما أوقفت النمسا خدمات القطارات عبر جبال الألب من إيطاليا لمدة أربع ساعات تقريبًا بعد أن أظهر اثنان من المسافرين أعراض الحمى. سُمح للقطار الذي يحمل حوالي 300 مسافر من البندقية بإيطاليا إلى ميونيخ في ألمانيا بمواصلة رحلته بعد سلبية اختبار الفيروس التاجي الجديد.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر إن فرقة عمل لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع اليوم الاثنين لبحث ما إذا كان سيتم فرض قيود على الحدود مع إيطاليا.

أبلغت سلطات كوريا الجنوبية عن وفاة سابعة و161 حالة جديدة يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 763. ومن بين الحالات الجديدة، هناك 115 حالة مرتبطة بكنيسة في دايجو.

وفي غضون ذلك، رفعت سيول حالة التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياتها يوم الأحد بعد أن تم تصنيف المدينة الجنوبية الشرقية ومقاطعة تشونغدو القريبة - حيث ارتفعت الإصابات الأسبوع الماضي - "مناطق رعاية خاصة".

يسمح التصعيد في مستوى التأهب للحكومة بإرسال موارد إضافية إلى دايجو وتشيونغدو، ويمنع الأنشطة العامة بالقوة ويأمر بالإغلاق المؤقت للمدارس.

وقالت ايران التي أعلنت أول حالتين يوم الاربعاء انها أكدت 43 حالة وثمانية وفيات. معظم الإصابات كانت في مدينة قم الشيعية المقدسة.

كما فرضت المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا وأفغانستان قيودًا على السفر والهجرة على الجمهورية الإسلامية.

خارج البر الرئيسي للصين، حيث نشأ الفيروس في أواخر العام الماضي، انتشر المرض في حوالي 28 دولة ومنطقة أخرى، وبلغ عدد القتلى نحو 24، حسب حصيلة رويترز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قم فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا حالة جديدة الصين

أخبار تهمك

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 15 ساعة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يعبر عن غضبه بعد إصابة هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 22 ساعة

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا على جدول أعمال مجموعة العشرين

انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في الصين

كوريا الجنوبية تبلغ عن 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد إصابة عامل بفيروس كورونا.. "سامسونج" تغلق مصنعاً لها بكوريا الجنوبية

انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالصين

كوريا الجنوبية تسجل 123 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

07:25 ص

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status