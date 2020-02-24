جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 24 / 2 / 2020، أبرزها مباراتي ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، والأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "مباراة مؤجلة من الجولة الـ4"

الأهلي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ27"

ليفربول ضد وستهام يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ23"

آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.