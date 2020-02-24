فالفيردي يعلق على خسارة ريال مدريد في الليجا

أعرب فيدي فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد عن استيائه من خسارة فريقه على يد ليفانتي بهدف نظيف وذلك في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أنا مثار وغاضب لأنه من الواضح أننا جئنا هنا للبحث عن الفوز ولم نحققه".

وأضاف: "كانت لدينا فرص واضحة في المباراة ولم نستغلها لكنهم نجحوا في التسجيل ضدنا، هذا ما حدث ونحن أصبحنا خارج المباراة".

وتابع: "تأثيرات النتيجة على ريال مدريد؟ لا شيء، بالنسبة لي لن يكون هناك أي تعقيدات، حيث أن المباريات المقبلة تمثل دافعًا كبيرًا لي وعلينا أن نتغير ونظهر للجماهير أننا فريق جيد للغاية وننافس على كل شيء".

وأردف قائلا: "هدف المباراة؟ عندما تلعب جيدًا ولكن لا تحقق الفوز فإنك تشعر بمرارة كما يحدث عندما تفوز وأنت تلعب بشكل غير جيد".

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً: "المباريات تستمر، غدًا لدينا تدريب وعلينا أن نكون مستعدين بنسبة 100%".

وكان البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد قد أشاد بزميله في الفريق الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي هذا الشهر وأكد أنه ينضج في كل مباراة.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"أخبرت فالفيردي أنه سيكون واحداً من أفضل اللاعبين رقم 8 في العالم خلال العامين القادمين، أعتقد أنني كنت مخطئاً لأنه أصبح كذلك الآن، إنه يقدم موسم رائع وهو من أهم اللاعبين بالنسبة لنا وهو ينضج في كل مباراة".

وأضاف:"إنه يبلغ 21 عاماً فقط، الأمر ليس سهلاً ولا يجب أن نضع الكثير من الضغوط عليه، لقد كنت في سنه وأعلم ما يدور في رأسه لكن أكثر ما يعجبني فيه أنه شخص هادئ ويحب الاستماع".