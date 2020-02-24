Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيوزيلندا تمدد الحظر المفروض على الوافدين الصينيين

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
قال رئيس الوزراء في نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، إن بلاده مددت أيام الحظر المفروض على الوافدين من الصين القارية لمدة ثمانية، ليصل الحظر إلى أسبوعه الرابع في محاولة لمنع التعرض لفيروس كورونا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

تصاعدت المخاوف من أن يتفشى الوباء إلى وباء له عواقب وخيمة ومميتة بالنسبة لبقية العالم في أعقاب الزيادات الحادة في العدوى في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وقال أرديرن في مؤتمر صحفي: "ليس لدى نيوزيلندا أي خطط في الوقت الحالي لتوسيع نطاق الحظر ليشمل دولًا أخرى"، مضيفًا "نواصل التركيز على مركز اندلاع المرض".

وأضاف أرديرن أنه من المرجح أن يصل الفيروس في النهاية إلى نيوزيلندا، على الرغم من عدم وجود أي إصابات مؤكدة.

وفي غضون ذلك، قال وزير المالية جرانت روبرتسون إن الحكومة ستتدخل لمساعدة الشركات المتضررة من انتشار الفيروس، إذا كانت هناك صدمة طويلة الأمد للاقتصاد أو ركود اقتصادي عالمي، لكنه لم يتوقع واحدة في الوقت الراهن.

وأضاف: "إذا تم عرض أي من هذه السيناريوهات، فسيكون من المهم أن تلعب الحكومة دورًا في الاستثمار في الاقتصاد لدعم أعمال النيوزيلنديين ".

بحلول يوم الأحد، تسبب الوباء في مقتل 5962 شخصًا مع 77150 إصابة في البر الرئيسي.

وقالت أستراليا، التي تحظر أيضًا سفر الأجانب القادمين من الصين مباشرة، إنه يتعين على مواطنيها الآن "توخي درجة عالية من الحذر" في حالة السفر إلى كوريا الجنوبية أو اليابان.

وقال بريندان ميرفي، كبير المسؤولين الطبيين الأستراليين، للصحفيين في كانبيرا، "كل هذه التطورات في بلدان أخرى تبعث على القلق"، في إشارة إلى الإصابات في كوريا الجنوبية واليابان، ومؤخرا في شمال إيطاليا وكذلك الوفيات في إيران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفيات ايران نيوزيلندا فيروس كورونا

أخبار تهمك

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يعبر عن غضبه بعد إصابة هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 10 ساعة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 15 ساعة

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نيوزيلندا تقرر الرد على أردوغان "وجها لوجه"

أستراليا تؤكد إصابة أول حالة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد قتلى بركان نيوزيلندا إلى 21

نيوزيلندا تمنع دخول الأجانب المسافرين من الصين

وزير الخارجية البريطاني يعلن عودة بعض الرعايا من الصين

رئيس الوزراء الياباني: سنبذل قصارى جهدنا لمنع "كورونا" من التأثير على الألعاب الأولمبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

07:25 ص

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status