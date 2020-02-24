خاص - أحمد حسن راؤول: أنا زملكاوي.. وأتوقع التعادل مع الأهلي في مباراة اليوم







وأضاف "راؤول" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنه يتوقع عدم لعب المباراة، وتنفيذ الزمالك تهديده بالانسحاب من اللقاء.





وتقام المباراة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين وتنقل قتاة اون سبورت مباراة الأهلى والزمالك اليوم في الدوري مع وجود أستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

قال الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، إنه يشجع نادي الزمالك ويتوقع اليوم أن يتعادل مع غريمه الأهلي، في مباراة اليوم بالدوري المصري في حالة ما أن تم لعب المباراة.