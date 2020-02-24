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مالديني يكشف عن مفاجأة سارة بشأن عقد إبراهيموفيتش مع ميلان

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:17 ص
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توقيع إبراهيموفيتش لميلان
توقيع إبراهيموفيتش لميلان
حسن شحاتة
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ذكر باولو مالديني، المدير التقني لنادي ميلان، عن وضع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالروسونيري من الاستمرار رفقة الفريق في الموسم المقبل.

وصرح مالديني لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" قائلا: "عقد إبراهيموفيتش لمدة 6 أشهر فقط، مع إدراج بند التجديد لموسم آخر تلقائيًا، إذا تأهل الفريق إلى دوري الأبطال".

وتابع: "إذا لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، من الطبيعي أن نجلس جميعًا على الطاولة للتحدث، هناك دائمًا حوار مفتوح ونقاش شخصي مع إبراهيموفيتش وإلا لم يكن زلاتان لينضم لنا هذا الموسم".

وأختتم حديثه قائلا: "شراء ريبيتش نهائيًا؟ إنه يلعب معنا على سبيل الإعارة لمدة عامين، لذلك سيظل هنا حتى الموسم المقبل، ثم نرى ما سيحدث".

والجدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 9 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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