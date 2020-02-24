ناريمان تكشف لـ"الفجر الفني" توقعاتها لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك الليلة





قالت الفنانة ناريمان، إنها تتمنى فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في مباراة الدوري المصري الليلة.









وأضافت "ناريمان" في تصريح لـ "الفجر الفني" أنها كانت تتمنى فوز الأهلى في مباراة السوبر السابقة بين الأهلي والزمالك قائلة: "كنت متوقعة الأهلي يكسب كالعادة بس للأسف محصلش".وتقام المباراة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين وتنقل قتاة اون سبورت مباراة الأهلى والزمالك اليوم في الدوري مع وجود أستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.