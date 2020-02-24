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راموس يوجه رسالة قوية لحكم مباراة ريال مدريد وليفانتي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:51 ص
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راموس
راموس
محمد الدمتناوي
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تحدث سيرخيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد، عن غضبه الشديد من حكم مباراة الفريق والملكي وليفانتي، والتي خسر فيها بهدف نظيف.

وخسر ريال مدريد أمام ليفانتي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتحدث راموس:" تحدثت مع هيرنانديز هيرنانديز عن ما إذا كانت هناك مشاكل معي لمحاولة حلها، لأن الأن لا يجب علينا الحديث مع الحكام، عما كان في السابق".

وتابع:" هذه هي الفترة الحاسمة هذا الموسم، ونشعر بالإستياء من تلك المباراة، عانينا من سوء حظ شديد ولكن علينا التركيز أكثر في الفترة المقبلة".

وواصل:" أنا لا أحب الحديث عن الحكام، لأن في بعض الحكام تشك وتفكر، ولكن علينا تدارك الموقف، والتركيز مع الفريق، لأننا إذا فوزنا نفوز معاً، وإذا خسرنا نخسر معاً".

وأتم:" لا تفاجئني قرارات هيرنانديز هيرنانديز، وأمل أن يعود هازارد في الفترة المقبلة بكل خير".

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