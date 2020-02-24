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خاص - أحمد الروبي يكشف توقعاته لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:39 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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ينتظر عشاق كرة القدم بحماس شديد، مباراة فريقي النادي الأهلي والزمالك والتي تقام مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وقال الفنان أحمد الروبي في تصريح خاص لـ"لفجر الفني" إنه يتمنى فوز النادي الأهلي في مباراة الدوري المصري الليلة.

وكشف "الروبي" توقعاته لنتيجة المباراة، مشيرًا إلى أنه يتوقع فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك معقبًا: "أنا أهلاوي لكن مش متعصب".

يذكر أن مباراة الأهلي والزمالك، فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين وتنقل قتاة أون سبورت مباراة الأهلى والزمالك اليوم في الدوري مع وجود أستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.



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الكلمات المفتاحية

منوعات الفجر الفني الزمالك الروبي الاهلي

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