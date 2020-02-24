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ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة نجمه

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:34 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشف ريال مدريد الإسباني عن التشخيص النهائي وتفاصيل إصابة نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد الذي تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام ليفانتي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان له على الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت:"بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدين هازارد من قبل عيادة ريال مدريد للخدمات الطبية، تم تشخيص إصابته بشق في الشظية اليمنى البعيدة، ونحن في انتظار التطوارت".

وأفادت صحيفة ماركا بأن الإصابة ستبعد هازارد لفترة طويلة عن الملاعب وبالتالي سيغيب عن المباراتين الحاسمتين أمام كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في كلاسيكو الأرض في بطولة الدوري الأسبوع المقبل.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن الإصابة التي يعاني منها هازارد خطيرة وستبعده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهرين تقريباً.

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