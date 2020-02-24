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بدايته كانت مع فؤاد المهندس ومسرحية انها حقا عائلة محترمة.. محطات في حياة محمود الجندي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:49 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود حسين الجندي، قدم في المعهد العالي للفنون المسرحية دون معرفة والده حتى اجتاز القبول، وخاض جماهيرية الوسط الفني مع الفنان "فؤاد المهندس" في مسرحية "انها حقا عائلة محترمة" وتوالت عليه الأعمال واستطاع أن يكسب قلوب الملايين بفنه الراقي المميز.

ويعرض إليكم "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.

1- ولد في 24 فبراير عام 1945م.

2- انضم لمدة سبع سنوات للقوات المسلحة في مجال الطيران.

3- يمتلك موهبة "الغناء" وبالفعل حاول الخوض في هذا المجال لكنه فضل المجال الفني.

4- قدم العديد من الأفلام منها كارت أحمر، درب العوالم، ليل وليالي، الهرم الرابع، الضياع، تحقيق مع مواطنة، وضاع الطريق، سمير وشهير وبهير.

5- شارك في عدة مسلسلات منها أيام الرعب والحب، الدنيا لونها بمبي، لسانك حصانك، في ايد أمينة، حكايات المدندش، الملك فاروق، أفراح آبليس، نيللي وشيريهان، قلب الأسد.

6- أسس فرقة لرعاية المواهب الشابة ومثلت له الإستثمار الحقيقي ويعتبره أعظم عمل قام به.

7- تزوج ثلاث مرات، الأولى من "ضحى حسن"، والثانية من الفنانة "عبلة كامل"، ثم تزوج من "هيام" ابنة الفنان "جمال إسماعيل".

8- أنجب من زوجته الأولى "ضحى حسن" ثلاثة أبناء منهم المخرج والفنان المصري "أحمد الجندي".

9- اشتهر بغناء "المواويل".

10- أصيب بأزمة قلبية أسفر على أثرها الى وفاته في 11 أبريل عام 2011م عن عمر يناهز الأربعة وسبعون عاما.

11- دفن في "أبو المطامير" مسقط رأسه بمحافظة البحيرة.



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