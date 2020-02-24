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إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:07 ص
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إيقاف كهربا
إيقاف كهربا
عبد القادر عرابي
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تعرض نجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لعقوبة مشددة، بالإيقاف حتى نهاية الموسم، مع تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه مصري، على خلفية ما بدر منه تجاه جماهير ولاعبي الزمالك، أثناء مواجهة الفريقين يوم 20 فبراير، في بطولة كأس السوبر المصري، والتي احتضنها ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي.

وقررت لجنة الإنظباط والأخلاق في اللجنة الخماسية المنوط بها إدارة شئون كرة القدم المصرية، إيقاف كهربا وعدد من اللاعبين، بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها اللقاء.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مقربة من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، أن المدير الفني للفراعنة ينوي إستبعاد كهربا من معسكر الفراعنة المقبل، وذلك في حال تأكد عدم مشاركته محلياً مع الأهلي.

وذكرت المصادر، أن البدري ماززال ينتظر الموقف النهائي، والذي قد يتضمن تقليص عقوبة اللاعب، في حال تقدم الأهي بتظلم على القرار.

وإنضم كهربا لمعسكر منتخب مصر من قبل، والذي خاض مواجهتين ضد منتخبي كينيا وجزر القمر، في إطار مواجهات المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

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