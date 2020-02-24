كوريا الجنوبية تعلن 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 763 شخصا وذلك بعد يوم واحد من رفع الحكومة مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.