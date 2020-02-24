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ليفانتي ضد الريال.. هل تكون هذه المباراة سبب خسارة مدريد للدوري الإسباني

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:45 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمي
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تعثر نادي ريال مدريد أمام نظيره نادي ليفانتي وخسر بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز ليتنازل النادي الملكي عن صدارة ترتيب بطولة الدوري الي نظيره نادي برشلونة.

ليفانتي ضد الريال مباراة قد تضيع موسم النادي الملكي:

وقالت صحيفة ماركا:" من دون الصدارة وبدون هازارد مع الكثير من الشكوك في أسبوع حاسم ينتظر نادي الريال بعد الخسارة من ليفانتي، مدريد وسط موجة ضخمة، وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك القليل من الوقت من أجل تغيير الوضع، ينظر أبناء زيدان الآن إلى بعضهم البعض متشككين، و من دون معرفة المسار دون صوت رائد يعطي أوامر واضحة للاعبين و مع مخاوف من أن يتم دفن كل شيء هذا الموسم وعدم المنافسة علي اللقاب".

وأضافت الصحيفة الإسبانية الشهيرة بعد مباراة ليفانتي ضد الريال بالدوري الإسباني:" في غضون أيام قليلة، سوف يواجه الفريق مانشستر سيتي وبرشلونة في مبارتين يمكنهما تحديد شكل الموسم، وهذه اللحظة لا يمكن أن يكون الوضع مريحا ‏سوف يخوض فريق زيدان المبارتين بعد الإقصاء من الكأس ضد ريال سوسييداد وخسارة الصدارة، بعد خسارة خمس نقاط ما بين مباراة سيلتا فيغو و ليفانتي و في حال لم يكن فقدان المركز الأول كافيًا، فقد خسر الفريق خدمات هازارد ضد ليفانتي، والذي من الممكن أن يقول وداعا للموسم ‏كما عادت الشكوك لتظهر مرة أخرى في خط الدفاع، استقبال 4 أهداف ضد ريال سوسيداد و من ثم 2 ضد سيلتا فيغو، و من ثم أطلق ليفانتي يوم أمس رصاصة الرحمة، لقد خسر راموس وفاران حرمتهم، و مواصلة إعتماد زيدان على مارسيلو يخلق اختلالات".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:" مباراة ليفانتي ضد الريال في الدوري زادت الشكوك في الفريق، وعلى سبيل المثال كريم بنزيما ليس بذلك الهداف، ولكن أيضا هو الشخص المسؤول عن صنع الأهداف في ريال مدريد سجل هدفين فقط حتى الآن في عام 2020 ‏كان أدائه ضد ليفانتي مثيراً للاكتئاب، يتواجد في المنطقة بدون قرار و سلسلة من الهجمات التي شعر فيها جمهور الفريق باليأس عندما تم مشاهدة عدم فاعلية كريم أمام المرمى لم تكن المباراة بذلك السوء، ولكن بسبب إصابة هازارد انهار الفريق، كان أحد الإنجازات العظيمة التي حققها زيدان هو الحفاظ على الوتيرة التنافسية طوال المباراة ، لتقديم كثافة عالية من الدقيقة 1 إلى 90 ‏يشعر ريال مدريد بالقلق قبل المبارتين التي سيكون فيها التركيز والحيوية أساسيين أو سيتم تضييع كل شيء .

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