"بلا جمال بلا بطيخ".. هكذا علقت سوزان نجم الدين عن ظهورها حافية في حفل مهرجان "الفجيرة"

















أثارت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الجدل من قبل المتابعين بسبب تصرفها خلال مهرجان فعاليات "الفجيرة".وظهرت "نجم الدين" في صورة لها وسط الحاضرين مرتدية فستانا عاريًا من اللون الأزرق، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميك آب يتناسب مع جمال بشرتها ولكنها ظهرت حافية بلا حذاء.وبينت صورة ملتقطة من مشهد عفوي لـ"نجم الدين" قيامها بتدليك "كعبها" لتعبها من آثار الكعب العالي.وكشفت عن تصرفها هذا خلال لقائها بتليفزيون "دبي" قائلة: "استغربت صورتي بعتولي كتير ناس، لكن تعبت كتير لأنه ما توقعت أن الأرض ما تكون مستوية لأن الأرض ترابية وأكيد حاطين نجيلة مثل ما بيقولوا أو العشب فوقها".وتابعت قائلة: "والله العظيم بخطوة من الخطوات كنت رحت فيها ووقعت واتفركشت، فقررت أنه لا... بلا جمال بلا بطيخ".وأضافت قائلة: "أنا آخر همي حكي الناس إني بصير الجدل أنا بعمل الشي اللي بيريح سوزان اللي بحسوا، وأنا إنسانة كتير حقيقية وكتير متصالحة مع حالي، وما عندي مشكلة مع حدا".واختتمت لقائها قائلة: "اللي بدوا يفهم صح أهلا وسهلا واللي ما بدوا كمان أهلا وسهلا، انا ما في شي بيدايقني".في سياق آخر قدمت "نجم الدين" العديد من الأعمال منها نهاية رجل شجاع، الماء المر، الملاك الثائر، غدر الزمان، كهف المغاريب، الدخيلة، نقطة نظام، فرصة العمر، جوز الست.