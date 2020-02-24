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عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:01 ص
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بوابة الفجر
هيثم موسى
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علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي، للنادي الأهلي، على الآحداث الأخيرة التي تعيش فيها الكرة المصرية بسبب أزمة السوبر المصري، الذي أقيم في الإمارات.

وحقق الزمالك  السوبر المصري الرابع في تاريخه على حساب الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد، يوم الخميس الماضي، وخلف عدة أزمات بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها اللقاء من قبل اللاعبين.

وأصدرت لجنة الإنضبط بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات صارمة ضد لاعبي الفريقين، لما حدث أثناء وعقب المباراة، من حالة هرج ومرج دخل ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وعلق تركي آل الشيخ على الأحداث الجارية في الكرة المصرية، بعد رفض الزمالك خوض مباراة اليوم الإثنين أمام الأهلي بالدوري العام، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" معاك يا خطيب .. معاك يا أهلي".

ومازال  الغموض متواصل  حول مدى إمكانية إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمقررة مساء اليوم الإثنين 24 فبراير، في تمام الساعة السابعة ولنصف بملعب القاهرة الدولي.

وتصاعدت الأحداث أمس الأحد، بعد قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بنشر بيناً رسمياً صادر عن مجلس إدارة الفريق على الموقع الرسمي للنادي، يتضمن إعلان الزمالك عدم خوضه مباراة القمة، إعتراضاً على قرارات اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها البيان بالغير شرعية.

وكان لجنة الإنضباط أعلنت عن قرارات عقوبات أحداث السوبر المصري كالتالي:

_ إيقاف كهربا لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم وغرامة مالية 100 ألف جنيه.

_ إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

_إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

_إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

_إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

_تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

_منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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