بالقفطان الملكي.. شاهد تألق بسمة بوسيل بملابس الأميرات (صورة)













نشرت الفنانة بسمة بوسيل، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "بوسيل" في هذه الصور متألقة بفستان من اللون الأبيض ذو تصميم ملكي وبه خرز من اللون الذهبي مع تصميم شعرها بطريقة ملكية ووضع طرحة شفافة للفستان بها خرزًا من الأطراف حاملة على رأسها تاجًا ذهبيًا، كما وضعت ميك آب يتناسب مع جمال بشرتها.وكتبت "بوسيل" على هذه الصور قائلة: "ولدت لأكون ملكة زفاف 2020"، كما أشارت إلى مكان تصميم فستانها والبيوتي والمصور الفوتوجرافي الخاص بها.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "ماشاء الله زي القمر أميرة وملكة وكل حاجة قمر بحبك قوي".في سياق مشابه أطلت "بوسيل" منذ فترة على جمهورها خاضعة لجلسة تصوير مرتدية فستانا من اللون الأبيض وبه ورد يجمع بين اللونين البرتقالي والبترولي، وحاملة على رأسها طوقا كبيرا من الورد مع وضعها لميكب يتناسب مع جمال بشرتها، كما نالت الإعجاب وكلمات الحب من قبل جمهورها.وقدمت "بوسيل" العديد من الأعمال الغنائية منها بتسأل ليه عليا، خدني معك، شفت اتصالك، قويني بيك، طال السهر، كيف بداويك، يوم ليك ويوم عليك قبل ابتعادها عن الغناء بعد زواجها من الفنان تامر حسني.