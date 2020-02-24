Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالقفطان الملكي.. شاهد تألق بسمة بوسيل بملابس الأميرات (صورة)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "بوسيل" في هذه الصور متألقة بفستان من اللون الأبيض ذو تصميم ملكي وبه خرز من اللون الذهبي مع تصميم شعرها بطريقة ملكية ووضع طرحة شفافة للفستان بها خرزًا من الأطراف حاملة على رأسها تاجًا ذهبيًا، كما وضعت ميك آب يتناسب مع جمال بشرتها.

وكتبت "بوسيل" على هذه الصور قائلة: "ولدت لأكون ملكة زفاف 2020"، كما أشارت إلى مكان تصميم فستانها والبيوتي والمصور الفوتوجرافي الخاص بها.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "ماشاء الله زي القمر أميرة وملكة وكل حاجة قمر بحبك قوي".

في سياق مشابه أطلت "بوسيل" منذ فترة على جمهورها خاضعة لجلسة تصوير مرتدية فستانا من اللون الأبيض وبه ورد يجمع بين اللونين البرتقالي والبترولي، وحاملة على رأسها طوقا كبيرا من الورد مع وضعها لميكب يتناسب مع جمال بشرتها، كما نالت الإعجاب وكلمات الحب من قبل جمهورها.

وقدمت "بوسيل" العديد من الأعمال الغنائية منها بتسأل ليه عليا، خدني معك، شفت اتصالك، قويني بيك، طال السهر، كيف بداويك، يوم ليك ويوم عليك قبل ابتعادها عن الغناء بعد زواجها من الفنان تامر حسني.


بالقفطان الملكي.. شاهد تألق بسمة بوسيل بملابس الأميرات (صورة)
بالقفطان الملكي.. شاهد تألق بسمة بوسيل بملابس الأميرات (صورة)
بالقفطان الملكي.. شاهد تألق بسمة بوسيل بملابس الأميرات (صورة)
بالقفطان الملكي.. شاهد تألق بسمة بوسيل بملابس الأميرات (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قم

أخبار تهمك

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 12 ساعة

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 15 ساعة

محمد فضل يتحدى مرتضى ويكذب الأهلي ويرد على يعقوب السعدي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور لابنة الفنانة انتصار (صور)

إطلالات متألقة وجذابة للنجمات فى مهرجان "نجم العرب" (صور)

مي سليم تغازل جمهورها بصورة جديدة لها عبر 'انستجرام'

من أسبوع الموضة.. بسمة بوسيل تتألق بصور جديدة لها عبر "إنستجرام"

أبيض وأسود.. بسمة بوسيل بإطلالة ملائكية في شوارع سوريا

سلسلة بحرف "الـR".. زوجة رامي جمال بإطلالة جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status