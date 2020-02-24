توفير الموضوعات الفائزة بجوائز الصحافة المصرية بصيغة "بي دي إف"

وافق محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، والمشرف على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، على توفير الموضوعات التي تفوز بجوائز المسابقة وفروعها، بصيغة "بي دي إف"؛ وذلك لاطلاع الزملاء عليها، للاستفادة منها.





وجاء الاقتراح من الزميلة أميرة سعيد عضو الجمعية العمومية للنقابة، والصحفية بوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ حيث أبدى محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بالنقابة، موافقته على الاقتراح، وبدء تنفيذه.



