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توفير الموضوعات الفائزة بجوائز الصحافة المصرية بصيغة "بي دي إف"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:55 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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وافق محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، والمشرف على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، على توفير الموضوعات التي تفوز بجوائز المسابقة وفروعها، بصيغة "بي دي إف"؛ وذلك لاطلاع الزملاء عليها، للاستفادة منها.

وجاء الاقتراح من الزميلة أميرة سعيد عضو الجمعية العمومية للنقابة، والصحفية بوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ حيث أبدى محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بالنقابة، موافقته على الاقتراح، وبدء تنفيذه.

وكانت أعلنت اللجنة الثقافية بالنقابة، أسماء الزملاء الفائزين بمسابقة جوائز الصحافة المصرية، أمس، والتي تعقدها النقابة بشكل سنوي، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد حغل تسليم الجوائز، والذي مقررًا أن يكون في شهر مارس المقبل.
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