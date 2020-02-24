محمد رمضان يكشف حقيقة خلافه مع الشاعر أمير طعيمة وسبب اعتذار الأخير له (فيديو)













قال الفنان محمد رمضان، إن الشاعر أمير طعيمة، لم يكن يحبه في البداية حيث قام بكتابة منشور ضده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.وأضاف خلال لقائه في البرنامج "كاربول كايروكي" المذاع على قناة "SBC" السعودية، "بعد ذلك اعتذر لي عما كتبه" موضحًا أنه على المستوى الشخصي لم يكن يعرف طعيمة، جيدًا لكنه حاليًا تجمعه به علاقة جيدة.وفي سياق منفصل كان أثار محمد رمضان، الجدل الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا، بعد أزمة الأخير مع الطيار الذي تم وقفه مدي الحياة بسب صور قام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.