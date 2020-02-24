محمد رمضان: لا أقدم طربا.. وقناتي أعلى مشاهدة بالوطن العربي





قال الفنان محمد رمضان، إن الأغاني الذي يقدمها، لا تصنف بأنها طربية، فهي فقط مجرد أداء أما الغناء.





وأضاف رمضان، خلال لقائه في البرنامج "كاربول كايروكي" المذاع على قناة "SBC" السعودية، أن كلمة "طرب" تقدر بثمن عالي وهو له ناسه، وأنا لا أقدم نوعية الأغاني الطربية، بل ما يسمى غناء.





وتابع" أن قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، هي تعتبر أعلى نسبة مشاهدة ضمن قنوات بالوطن العربي".





يذكر أن محمد رمضان، قدم العديد من الأغاني الناجحة في وقت قصير واستطاع أن يحقق أرقام قياسية خلال ساعات من طرح اي أغنية يقوم بطرحها.











