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ترتيب جدول الدوري الإسباني

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:31 ص
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برشلونة
برشلونة
علي خلاف
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أُسدل الستار مساء أمس الأحد على مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم حيث شهدت العديد من المفاجآت القوية أبرزها خسارة ريال مدريد من مضيفه ليفانتي بهدف نظيف.

فوز برشلونة وخسارة ريال مدريد الأبرز

اكتسح فريق برشلونة ضيفه إيبار بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة كان نجمها الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل رباعية أهدته صدارة هدافي الليجا الإسبانية برصيد 18 هدف.

وعلى الجانب الآخر تلقى فريق ريال مدريد خسارة مفاجأة من مضيفه ليفانتي بهدف نظيف في الجولة ذاتها ليفقد الميرينجي صراع الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني الذي أهداها للغريم التقليدي برشلونة.

وقد اكتسح إشبيلية فريق خيتافي خارج أرضه في قمة المركز الثالث، حيث حقق عليه الفوز بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب خيتافي "كولوسيوم ألفونسو بيريز" ليصعد إلى المركز الرابع.

وحقق فريق أتليتكو مدريد ريمونتادا قوية أمام ضيفه فياريال حيث تغلب بثلاثية مقابل هدف للضيوف حيث صعد أبناء المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني للمركز الثالث.

وفي لقاءين آخرين تمكن بلد الوليد الذي يملكه الأسطورة البرازيلية رونالدو من الفوز بهدفين مقابل هدف ضد فريق إسبانيول وبنفس النتيجة انتصر بلد الوليد على اتليتيك بيلباو في مباراة مثيرة للغاية.

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة الجولة 25

تصدر فريق برشلونة جدول الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة خلفه ريال مدريد برصيد 53 نقطة ليصبح الترتيب كاملاً كالتالي:-

1- برشلونة 55 نقطة

2- ريال مدريد 53 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 43 نقطة

4- اشبيلية 43 نقطة

5- خيتافي 42 نقطة

6- ريال سوسيداد 40 نقطة

7- فياريال 38 نقطة

8- فالنسيا 38 نقطة

9- غرناطة 36 نقطة

10- ليفانتي 32 نقطة

11- اتلتيك بيلباو 31 نقطة

12- اوساسونا 31 نقطة

13- ريال بيتيس 30 نقطة

14- ديبورتيفو الافيش 30 نقطة

15- بلد الوليد 29 نقطة

16- سيلتا فيجو 24 نقطة

17- إيبار 24 نقطة

18- ريال مايوركا 22 نقطة

19- ليجانيس 19 نقطة

20- إسبانيول 19 نقطة.

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